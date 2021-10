Primavera, Inter in crescita anche nei numeri: 3-2-1 e primo clean sheet!

Primavera in campo e vittoria per l’Inter Under-19 di Chivu, che può dirsi soddisfatto anche per alcuni dati in miglioramento. La difesa nerazzurra per la prima volta in stagione in Italia riesce a chiudere la partita senza subire reti

CRESCITA COSTANTE – Il netto 3-0 dell’Inter Under-19 in casa contro l’Hellas Verona (vedi articolo) è una notizia. Si tratta della prima partita stagionale della squadra di Cristian Chivu senza subire gol nel Campionato Primavera 1. Porta inviolata per il classe 2004 Nikolaos Botis, scelto da Chivu tra i pali nelle rotazioni odierne. Le statistiche dicono che l’Inter finora ha vinto 3 partite, ne ha pareggiate 2 e persa una. Ciò significa 11 punti su 18 a disposizione. Il terzo posto in classifica è solo momentaneo, ma la crescita è sotto gli occhi di tutti. Soprattutto perché è arrivato primo clean sheet dopo cinque partite in cui sono stati subiti ben 9 gol. Troppi per la squadra di Chivu.