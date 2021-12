Primavera, Inter-Genoa non ancora iniziata: ghiaccio in campo

Inter-Genoa, partita valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1, non è ancora iniziata a causa ghiaccio in campo.

INIZIO – Il fischio d’inizio di Inter-Genoa Primavera, previsto per le ore 11, non è ancora stato dato. Infatti è presente sul campo del ghiaccio che rischia di creare gravi incidenti di gioco. Si attende quindi la decisione finale da parte dell’arbitro.