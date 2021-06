Primavera, Inter furiosa: in 9 contro 11 fuori per un gol al 121′, Empoli in finale

Primavera, Inter-Empoli finisce nel peggiore dei modi per i ragazzi di Madonna. Parlare di beffa è riduttivo dopo aver subito il gol a tempo praticamente scaduto, dopo due espulsioni e tanta fatica sprecata. Sarà l’Empoli a sfidare l’Atalanta nella finalissima del Campionato Primavera 1

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE – Dopo il 2-2 del primo tempo supplementare (vedi articolo), l’Inter crolla clamorosamente sul gong. Al 119′ la squadra di Madonna rimane addirittura in nove per l’espulsione di Sangalli, che rimedia un doppio giallo per due episodi ravvicinati e sanzionati insieme. La beffa, però, arriva al 121′, quando Manfredi segna nella mischia finale nell’area nerazzurra dopo il lungo assedio dell’Empoli. Dopo il gol, tante polemiche. Non a caso, al 123′ doppia espulsione dalla panchina per l’Empoli: fuori il dodicesimo Biagini e l’allenatore Buscè. Nell’ultima azione, Stankovic evita il poker. Inter-Empoli termina 2-3. L’Empoli vola in finale, Inter eliminata nel modo più drammatico – sportivamente parlando – possibile.

2 INTER – EMPOLI 3

MARCATORI: Lipari (E) al 13′, Zanotti (I) al 34′, Vezzoni (I) al 37′, Asllani (E) all’80’ e Manfredi (E) al 121′.

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 5 Kinkoue, 4 Hoti (16 Lorenzo Moretti dal 71′), 3 Sottini; 2 Zanotti, 8 Casadei, 20 Squizzato (17 Lindkvist dall’86’), 30 Wieser (6 Sangalli dal 55′), 14 Vezzoni; 10 Oristanio (11 Bonfanti dal 71′), 9 Satriano (7 Persyn dal 99′).

A disposizione: 12 Rovida, 21 Magri; 22 Fonseca, 23 C. Dimarco, 24 Mirarchi, 27 Andrea Moretti, 28 Boscolo Chio.

Allenatore: A. Madonna

EMPOLI UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Hvalic; 20 Donati (C), 19 Siniega, 6 Pezzola, 3 Rizza; 21 Fazzini (5 Degli Innocenti dal 104′), 4 Asllani (30 Lombardi dal 113′), 8 Belardinelli (22 Martini dal 77′); 10 Baldanzi; 7 Lipari (11 Bozhanaj dal 41′), 17 Ekong (23 Manfredi dal 104′).

A disposizione: 27 Biagini; 12 Toccafondi, 13 Keramitsis, 14 Indragoli, 15 Morelli, 16 Sidibe, 31 Rossi.

Allenatore: A. Buscè

Arbitro: D. Rutella della sezione di Enna.

NOTE – Ammoniti: all. Buscè (E) al 54′, Bozhanaj (E) al 74′, Sottini (I) al 95′, Asllani (E) al 103′, Stankovic (I) al 113′, Sangalli (I) al 119′ e Manfredi (E) al 122′; Espulsi: Sottini (I) al 104′, Sangalli (I) al 119′, Biagini (E) e all. Buscè (E) al 123′; Recupero: 3′ (PT), 4′ (ST), 1′ (PTS) e 3′ (STS).