Primavera, Inter-Fiorentina: le formazioni ufficiali! Per Madonna un cambio

Primavera, Inter-Fiorentina tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni che si sfideranno presso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni a partire dalle ore 13.00. Si tratta della partita valida per la 23ª giornata del Campionato Primavera 1, l’ottava del girone di ritorno. Un cambio per Madonna: Squizzato per Sangalli: di seguito le scelte.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: