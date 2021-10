Primavera, l’Inter dilaga nella ripresa col Verona. Decisivi i cambi di Chivu

Inter-Verona, sesta giornata del Campionato Primavera 1, si è giocata allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Il match si è concluso sul punteggio di 3-0 per i nerazzurri di Chivu.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 dei primi 45′ (vedi articolo), l’Inter Primavera parte subito forte con Giovanni Fabbian, che al 50′ calcia alto dal cuore dell’area. Nikola Iliev, entrato al posto di Oliver Jurgens, prova a sbloccare il match al 61′, ma Kaur Kivila respinge in angolo. Al 67′ nuova chance per Fabbian, la sua conclusione finisce però alta sulla traversa. Il match si sblocca al 72′ in maniera fortunosa: Lorenzo Peschetola entra in area e tira di sinistro a giro, il portiere del Verona respinge centralmente su Fabio Abiuso e la palla carambola in rete. Il raddoppio arriva all’86’ con un meraviglioso sinistro da fuori area di Iliev. Il tris lo firma di testa Silas Andersen su calcio d’angolo al 92′. La sfida si chiude sul 3-0 per la squadra di Cristian Chivu. Grande prestazione del capitano Mattia Zanotti. I nerazzurri salgono a undici punti in classifica.

INTER – VERONA 3-0

MARCATORI: Abiuso al 72′, Iliev all’86’, Andersen al 92′

INTER: 21 Botis; 2 Zanotti, 23 Moretti A., 13 Matjaz (5 Hoti all’84’), 6 Carboni; 14 Fabbian, 16 Cecchini Muller (24 Andersen al 65′), 18 Nunziatini (25 Grygar al 56′); 11 Goffi (7 Peschetola al 56′), 9 Jurgens (10 Iliev dal 46′); 22 Abiuso

A disposizione: 1 Rovida, 33 Delvecchio, 3 Cortinovis, 4 Sangalli, 15 Fontanarosa, 19 Silvestro, 27 Dervishi

Allenatore: Cristian Chivu

VERONA: 99 Kivila, 4 Redondi, 6 Calabrese, 7 Florio (12 Bernardi al 69′, 22 Diaby all’84’), 8 Turra (9 Yeboah al 69′), 10 Pierobon, 11 Flakus, 25 Grassi, 29 Minnocci (30 Bragantini al 77′), 37 Colistra, 42 Coppola

A disposizione: 1 Boseggia, 81 Patuzzo, 3 Ebengue, 19 Gomez, 27 Caia, 33 Patanè, 97 Cazzadori

Allenatore: Nicola Corrent

Arbitro: Valerio Crezzini

Assistenti: Massimino – El Filali

NOTE – Ammoniti: Calabrese (V) al 26′, Nunziatini (I) al 47′, Zanotti (I) al 54′, Cecchini Muller (I) al 59′. Espulsi: Grassi (V) al 40′. Recupero: 2′ (PT), 4′ (ST).