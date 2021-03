Primavera, Inter di Madonna impegnata nel weekend con la romana in crisi

Condividi questo articolo

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter di Madonna è pronta per il prossimo impegno nel Campionato Primavera 1 e sarà una partita allo “specchio”, ma proprio nel senso della classifica specchiata

L’ALTRA ROMA – L’Inter Under-19 di Armando Madonna al momento è seconda nel Campionato Primavera 1 con 22 punti insieme ai pari età della Juventus. Guida la classifica sempre la Roma (26) e, grazie al distacco, sarà così anche dopo la tredicesima giornata prevista in questo weekend. Diversa nella Capitale la situazione della Lazio (10), che al momento è penultima. Proprio Inter-Lazio sarà la prossima partita della squadra di Madonna, in programma domenica 7 marzo a partire dalle ore 12.30. Da ricordare che l’Inter ha già battuto la Roma capolista in questa stagione. Adesso sulla strada nerazzurra i cugini biancocelesti, in crisi.