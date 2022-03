Primavera, Inter-Cagliari 0-0 al 45′: un gol annullato, Peschetola il più pericoloso

Primavera in campo nella mattinata. Inter-Cagliari, valida per la 24ª giornata del Campionato Primavera 1, si chiude sul risultato di 0-0 dopo un primo tempo con appena un paio di sussulti in zona gol

PRIMO TEMPO – Partita equilibrata a Milano ma finora poche emozioni. Al 34′ annullato un gol ad Hoti per carica sul portiere sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Peschetola. Ed è proprio il numero 7 nerazzurro il più pericoloso da calcio piazzato, bravo D’Aniello a respingere. Il primo tempo di Inter-Cagliari si chiude senza reti. Tra poco le squadre rientreranno in campo partendo dallo 0-0 dell’intervallo.

0 Inter-Cagliari 0

INTER U19 (4-3-2-1): 1 Rovida; 2 Zanotti, 5 Hoti, 23 Moretti, 19 Silvestro; 14 Fabbian, 4 Sangalli (C), 18 Nunziatini; 7 Peschetola, 38 Valentin Carboni; 9 Jurgens.

A disposizione: 12 Basti, 21 Botis; 3 Cortinovis, 6 Franco Carboni, 16 Cecchini Muller, 22 Abiuso, 25 Grygar, 26 Mirarchi, 27 Dervishi, 30 Owusu, 35 Zuberek, 37 Peretti.

Allenatore: Cristian Chivu

CAGLIARI U19 (4-3-3): 1 D’Aniello; 2 Zallu, 4 Palomba, 6 Iovu, 30 Secci; 8 Kourfalidis, 5 Conti, 26 Cavuoti; 37 Luvumbu, 20 Ceter, 27 Tramoni.

A disposizione: 12 Lolic, 24 Fusco; 14 Corsini, 16 Schirru, 21 Pulina, 23 Astrand, 28 Sulis, 29 Murru, 33 Yanken, 36 Deriu.

Allenatore: Alessandro Agostini

ARBITRO: Francesco Luciani della sezione Roma 1.

NOTE – Ammonito: Conti (C) al 39′; Recupero: 0 (PT).