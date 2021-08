Primavera: Inter-Atalanta 2-0 al 45′, Abiuso e Jurgens i mattatori

Termina il primo tempo di Inter-Atalanta Primavera, prima giornata della stagione regolare. I ragazzi di Cristian Chivu hanno chiuso i primi 45 minuti sul punteggio di 2-0. Nerazzurri avanti grazie alle reti nella seconda parte di primo tempo di Abiuso al 35′ e Jurgens al 36′

GRANDE INTER − Primo tempo molto divertente a Sesto San Giovanni tra due squadre che giocano a viso aperto. La prima palla-gol arriva al minuto 3′ con Nunziatini che servito da Abiuso sfiora il palo con una conclusione di sinistro. Gli orobici provano a rispondere ai nerazzurri e al 13′ beccano una traversa su corner con un colpo di testa di Giovane. Due minuti più tardi, è la squadra di Chivu ad andare vicina al vantaggio con Jurgens che di testa non trova di poco la porta su buon cross dall’out di destra di Abiuso. L’Inter attacca forte e tra il 22′ e il 27 sfiora ancora la rete prima con Jurgens, il cui tap-in balla sulla linea di porta senza mai entrare e poi con Hoti di testa. Gli sforzi della squadra nerazzurra si trasformano in concretezza a 10 minuti dalla fine del primo tempo: uno-due letale firmato prima dalla conclusione di Abiuso e poi dal colpo di testa di Fabbian. L’Inter chiude in gestione la fine del primo tempo.