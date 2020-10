Primavera Inter-Ascoli, i nerazzurri tornano a vincere: 2-0 netto

Condividi questo articolo

Armando Madonna Inter

Al Suning Youth Training Centre di Milano si conclude la sfida Primavera tra Inter e Ascoli. Tornano a vincere i nerazzurri, dopo lo stop di settimana scorso contro la SPAL Primavera. 2-0 per gli uomini di Armando Madonna.

VITTORIA – L’Inter Primavera sconfigge 2-0 l’Ascoli Primavera, trovando la seconda vittoria in tre giornate di campionato. Tutto abbastanza facile per la squadra di Armando Madonna, che regola gli ospiti già nei primi venti minuti del primo tempo. Tra il 15′ e il 18′ l’Inter piazza un secco uno-due che stravolge l’inerzia della sfida. Il vantaggio è di Oristanio (2° gol stagionale), mentre il raddoppio porta la firma di Bonfanti. L’Ascoli è però una squadra coraggiosa che non accetta il passivo. A inizio ripresa i bianconeri (oggi in divisa gialla) vanno spesso vicino all’1-2, ma peccano di precisione. Al 57′ il numero 9 dell’Inter Satriano sfiora il 3-0 con una bella acrobazia, ma la palla si spegne poco sopra la traversa. Al 72′ gli ospiti rimangono anche in dieci, a causa della doppia ammonizione a Markovic. L’inferiorità numerica spegne definitivamente gli ardori marchigiani, che abbassano il baricentro e contengono le avanzate nerazzurre. Nel finale i padroni di casa spingono sull’acceleratore, senza però trovare la terza rete. La gara finisce così 2-0: l’Inter sale momentaneamente in testa, mentre l’Ascoli si accomoda all’ultimo posto in classifica.