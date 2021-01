Primavera, Fiorentina-Inter 0-0 dopo 45′. Madonna perde subito un titolare

Armando Madonna Inter Primavera

Primavera, Fiorentina-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per l’8ª giornata del Campionato Primavera 1. Poco spettacolo e nessun gol. Madonna perde subito Hoti per infortunio

PRIMO TEMPO – Allo Stadio “Gino Bozzi” di Firenze il risultato tra Fiorentina e Inter Under 19 è ancora fermo sullo 0-0. Nel primo quarto di gara è Stankovic il migliore in campo, soprattutto quando respinge la conclusione ravvicinata di Munteanu. La scena si ripete anche a dieci dalla fine. Per il resto, al 23′ primo cambio obbligato per Moretti: esce Hoti (infortunato), entra Andrea Moretti. Poche emozioni e ancor meno occasioni. Partita spezzettata da errori e falli tattici. Al 35′ ammonito Sottini per aver cinturato Spalluto a metà campo. L’arbitro Maranesi assegna un minuto di recupero prima di fischiare la fine del primo tempo.

0 FIORENTINA – INTER 0

FIORENTINA UNDER 19 (3-5-2): 1 Luci; 4 Chiti, 5 Fiorini (C), 2 Frison; 7 Milani, 6 Corradini, 10 Agostinelli, 8 Bianco, 3 Niccolò Pierozzi; 9 Spalluto, 11 Munteanu.

A disposizione: 12 Ricco; 14 Gabrieli, 15 Gentile, 16 Neri, 17 Krastev, 18 Di Stefano, 19 Toci, 20 Amatucci, 21 Tirelli 22 Biagetti, 23 Saggioro, 24 Sene.

Allenatore: A. Aquilani

INTER UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Lorenzo Moretti, 4 Sottini, 5 Hoti (15 Andrea Moretti dal 23′), 3 Dimarco; 8 Casadei, 7 Squizzato, 6 Wieser; 10 Lindkvist; 9 Fonseca, 11 Carboni.

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 14 Persyn, 16 Mirarchi, 17 Peschetola, 18 Goffi, 19 Jurgens, 20 Oristanio.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: V. Maranesi della sezione di Ciampino (ROMA)

NOTE – Ammonito: Sottini (I) al 35; Recupero: 1′ (PT).