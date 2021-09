Primavera, Bologna-Inter: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Primavera, per la squadra di Chivu si riparte dopo l’esordio in UEFA Youth League. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire in diretta TV e LIVE streaming Bologna-Inter del Campionato Primavera 1.

PRIMAVERA TERZA GIORNATA – Dopo il magnifico gol di Francesco Nunziatini al 93′ contro il Real Madrid (vedi articolo), oggi l’Inter Under-19 nel Campionato Primavera 1 affronterà i pari età del Bologna in trasferta. Si giocherà al Centro Tecnico Niccolò Galli (Casteldebole) alle ore 13, per la terza giornata, all’indomani del 6-1 della prima squadra. La partita Bologna-Inter sarà visibile in chiaro in diretta TV su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre). La partita sarà accessibile su Sportitalia anche in streaming attraverso il sito (Sportitalia.com) e l’app (Android e iOS), oltre che su Google Chromecast e Amazon Fire. In alternativa, seguite Inter-News.it per tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.