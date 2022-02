Primavera, blackout casalingo per l’Inter di Chivu: da 2-0 a 2-3 e raggiunta in classifica!

Primavera con sorpresa in negativo per i colori nerazzurri. L’anticipo della 17ª giornata del Campionato Primavera 1 si chiude con una sconfitta, frutto di una clamorosa rimonta. Il 2-3 finale di Inter-Sampdoria dovrà far riflettere un po’ Chivu e i suoi ragazzi prima del prossimo impegno internazionale

SECONDO TEMPO – Dopo il 2-1 del primo tempo in favore dell’Inter (vedi articolo), la Sampdoria trova immediatamente il pareggio. Al 51′ il neo entrato Daniele Montevago svetta di testa, capitalizzando la prima occasione nata da un cross dalla sinistra. Poi al 65′ Andi Hoti atterra Lorenzo Di Stefano in area di rigore e al 66′ il capitano Gerard Yepes Laut spiazza Nikolaos Botis. La Sampdoria di Felice Tufano in un quarto d’ora ribalta l’Inter di Cristian Chivu, incapace di reagire. Neanche le cinque sostituzioni cambiano l’inerzia della partita. Da 0-2 a 3-2 è una rimonta clamorosa quella della Sampdoria in casa Inter. E la squadra di Chivu, perdendo, scivola momentaneamente al terzo posto restando a 28 punti, facendosi raggiungere in classifica proprio dalla squadra blucerchiata. Si chiude così il girone di andata dell’Inter Under-19 nel Campionato Primavera 1, ora testa alla UEFA Youth League in programma a inizio settimana.

2 Inter – Sampdoria 3

MARCATORI: Jurgens (I) al 10′, Iliev (I) al 19′, Pozzato (S) al 26′, Montevago (S) al 51′ e rig. Yepes Laut (S) al 66′.

INTER (4-2-3-1): 21 Botis; 19 Silvestro, 5 Hoti (13 Matjaz dal 73′), 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti (6 Franco Carboni dal 61′); 25 Grygar, 4 Sangalli (C); 38 Valentin Carboni (8 Casadei dal 70′), 10 Iliev, 7 Peschetola (14 Fabbian dal 61′); 9 Jurgens (22 Abiuso dal 61′).

A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti; 24 Andersen, 27 Dervishi, 30 Owusu, 37 Peretti, 39 Kamate.

Allenatore: Cristian Chivu

SAMPDORIA (3-5-1-1): 32 Saio; 2 Villa (9 Montevago dal 46′), 8 Paoletti (44 Musso dall’84’), 6 Bonfanti; 7 Somma (41 Bonavita dal 46′), 15 Pozzato (25 Chilafi dal 76′), 21 Yepes Laut (C), 17 Sepe, 3 Migliardi; 11 Malagrida (5 Samotti dal 63′); 10 Di Stefano.

A disposizione: 22 Tantalocchi; 16 Bontempi, 18 Dolcini, 29 Bianchi, 30 Leonardi, 31 Porcu, 37 Canania.

Allenatore: Felice Tufano

ARBITRO: Francesco D’Eusanio della sezione di Faenza (RA).

NOTE – Ammoniti: Fontanarosa (I) al 40′, Paoletti (S) al 60′ e Somma (S) al 91′; Recupero: 0 (PT) e 5′ (ST).