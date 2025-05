Primavera Best Awards, De Pieri premiato: «Ringrazio Inter. Mentalità!»

Giacomo De Pieri, giovane dell’Inter, è tra i vincitori dei Primavera Best Awards. Il calciatore nerazzurro è pronunciato sull’importanza di potersi allenare e lavorare quotidianamente con i calciatori dell’Inter. Poi un commento sulla stagione.

RICONOSCIMENTO – Giacomo De Pieri, giovane talento dell’Inter Primavera, è stato premiato in occasione dei Primavera Best Awards. Le prime parole del calciatore nerazzurro sono state innanzitutto indirizzate alla sua compagine, come riportato da Sportitalia: «Abbiamo disputato un’annata davvero importante, essendo riusciti a mantenere un percorso costante in Campionato e avendo fatto un bel cammino in Youth League. Ringrazio la squadra per la vittoria di questo premio».

De Pieri sull’importanza di lavorare con i big dell’Inter

IL COMMENTO – De Pieri si è poi espresso sul valore dei suoi allenamenti con i calciatori della Prima Squadra. Di seguito le sue parole: «Quello del debutto in Champions League con l’Inter è un giorno indimenticabile. Per me, si è trattato del realizzarsi di quello che sognavo da bambino. Dai calciatori nerazzurri cerco sempre di rubare qualcosa per migliorarmi. Il mio rapporto con l’Inter è di un amore a gonfie vele. Non vi sono dubbi, l’Inter è una squadra che ti travolge con la sua mentalità. Sono contento di esserci dentro».