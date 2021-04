Primavera, Ascoli-Inter 0-1 dopo 45′: Madonna ringrazia Lindkvist per il gol

Primavera, Ascoli-Inter in campo. Appena terminato il primo tempo della partita valida per la 18ª giornata del Campionato Primavera 1, la terza del girone di ritorno. Non bene la squadra di Madonna ma alla mezz’ora Lindkvist sblocca il risultato, invertendo l’inerzia dei valori visti in campo

PRIMO TEMPO – L’inizio è tutto a favore dell’Ascoli, che attacca e può subito andare in vantaggio. Troppa confusione per l’Inter in fase difensiva e nelle ripartenze. A metà tempo si inizia a vedere qualche giocata in più nella metà campo avversaria ma con poca convinzione. Il risultato cambia alla mezz’ora, quando Lindkvist fa partire un’azione dalla destra e la finalizza accentrandosi, trovando l’angolino basso con un diagonale da fuori area. Bravo ma anche fortunato per via del rimpallo pre-conclusione. La partita torna in equilibrio dopo il vantaggio dell’Inter di Madonna, che ritrova fiducia e sicurezza. Il risultato di Ascoli-Inter dopo 45′ è 0-1 e porta la firma di Lindkvist.

0 ASCOLI – INTER 1

MARCATORE: Lindkvist (I) al 30′.

ASCOLI UNDER-19 (4-3-3): 1 Bolletta; 2 Lisi, 5 Pulsoni, 6 Alagna (C), 3 Gurini; 7 Franzolini, 4 Ceccarelli, 10 D’Agostino; 11 Intinacelli, 8 Olivieri, 9 Riccardi.

A disposizione: 12 Raffaelli; 13 Di Ainzara, 14 Izzo, 15 Luongo, 16 Rosolino, 17 Re, 18 Marucci, 19 Cudjoe, 20 Palazzino, 21 Silvestri, 23 Mangini.

Allenatore: S. Seccardini

INTER UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Stankovic (C); 2 Zanotti, 4 Kinkoue, 5 Sottini, 3 Vezzoni; 7 Wieser, 6 Sangalli, 10 Squizzato; 8 Lindkvist; 9 Fonseca, 11 Satriano.

A disposizione: 12 Magri, 21 Botis; 13 Tonoli, 14 Hoti, 15 Mirarchi, 16 Casadei, 17 Goffi, 18 Carboni, 19 Bonfanti, 20 Oristanio, 22 Akhalaia.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: A. Arena della sezione di Torre del Greco (NA).

NOTE – Recupero: 0 (PT).