Primavera 1, l’Inter spazza via il Genoa 0-4 e Casadei segna ancora

L’Inter, nel campionato Primavera 1, riparte dopo l’1-1 casalingo contro il Napoli e spazza via nel secondo il Genoa. I nerazzurri, dopo aver chiuso il primo tempo sullo 0-0, si scatenano nel secondo parziale segnando quattro reti tra il 55′ e il 71′.

REPORT – Non c’è storia tra Genoa e Inter nella 29′ giornata del campionato Primavera 1. I nerazzurri di Cristian Chivu, impegnati sul campo dei liguri, soffrono un po’ nella prima parte di gara per poi dilagare nella ripresa grazie alle reti di Iliev, Casadei, Zuberek e infine il gol del poker di Fabbian. L’Inter Primavera ora rimane in scia di Cagliari e Roma con i sardi lontani solo 1 punto mentre con i giallorossi scendono in campo alle 15 contro la Spal in trasferta. Ora l’Inter Primavera tornerà in campo martedì contro il Lecce.