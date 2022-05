Primavera 1, Finale Scudetto: Roma-Inter, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Roma-Inter è l’ultima grande partita nerazzurra in programma in questa stagione calcistica. Si va in campo per la Finale Scudetto del Campionato Primavera 1 TIMVISION – Trofeo “Giacinto Facchetti” 2021/22. Ecco tutte le informazioni utili su Roma Inter, per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming, o in alternativa seguirla grazie agli aggiornamenti di Inter-News.it

Partita in programma

Campionato Primavera 1 2021/22 – Finale Scudetto.

Dove si gioca Roma-Inter

“Mapei Stadium – Città del Tricolore” di Reggio Emilia.

Data e ora di Roma-Inter

Martedì 31 maggio 2022 – Ore 20:30.

Roma-Inter, dove vederla in diretta TV

Su Smart TV in chiaro su Sportitalia HD (canale 60 del Digitale Terrestre).

Roma-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app o il sito di Sportitalia (Sportitalia.com).

Come seguirla grazie a Inter-News.it

Se vi chiedete Roma-Inter dove vederla ma non potete, in alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguitela su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 20:00.

FINALE SCUDETTO – L’Inter Under-19 di Cristian Chivu, dopo aver eliminato in rimonta il Cagliari, sfiderà nella Finale Scudetto, valida per il Trofeo “Giacinto Facchetti”, i pari età della Roma Under-19 di Alberto De Rossi, che ha chiuso la Regular Season al primo posto nel Campionato Primavera 1 con 71 punti e ha eliminato la Juventus. L’Inter, seconda, si è fermata a 64, anche in virtù della sconfitta in casa (0-1) e del pareggio in trasferta (1-1).

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Per chiudere al meglio la stagione calcistica nerazzurra, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento alla Finale Scudetto Primavera 1, Roma-Inter, sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire da oggi. In arrivo tanti contenuti, dalle dichiarazioni dei tecnici nella conferenza stampa della vigilia fino alle ultime novità sulle probabili formazioni. In pratica, tutte le informazioni utili. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).