Pisacane: «Inter mai pericolosa fino al gol! Loro con otto ‘finalisti’»

Pisacane ha commentato il KO del Cagliari contro l’Inter Primavera. Il tecnico dei sardi ha letto in questo modo la partita.

CINISMO – Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari Primavera, ha parlato al termine della partita tra Cagliari e Inter Primavera. Vittoria di misura dei nerazzurri. Pisacante ha parlato così nel post partita commentando con amarezza: «Una partita preparata come ce l’aspettavamo: abbiamo concesso qualcosa di troppo. Fino al gol di Spinacce, l’Inter non si era mai fatta pericolosa. Noi abbiamo gestito male le ripartenze e contro queste squadre paghi l’errore. La squadra ha risposto, ma è un momento in cui crei e finalizzi poco. Dobbiamo lavorare inserendo i nuovi e facendo di necessità virtù. Siamo ancora quelli dell’anno scorso e l’Inter pure, ma in campo avevano otto giocatori che avevano fatto le finali».

Pisacane e l’amarezza per il KO del Cagliari contro l’Inter

RIMPIANTI – Pisacane non soddisfatto di come la sua squadra abbia sfruttato le ripartenze: «Rimpianto per il gol? Riparto dalle ripartenze non capitalizzate, come quella successa a Vinciguerra. E’ una partita che ci insegna qualcosa e dobbiamo lavorare. Simonetta ha preso una botta alla coscia. Salvo una squadra che se l’è giocata ad armi pari. L’Inter ha fatto 4-5 tiri e rischiava di fare 3-4 gol, salvo quello che c’è stato. La differenza la fa la cattiveria degli ultimi venti metri».