Persyn, futuro Inter: Conte approva. Rinnovo firmato, la durata – TMW

Tibo Persyn, esterno classe 2002 dell’Inter Primavara, sarà ancora a lungo un giocatore nerazzuro. Ecco le ultime sul suo futuro secondo quanto riportato da “Tutto Mercato Web”

RINNOVO – “Tibo Persyn: esterno di personalità, da tutta fascia, caposaldo della corsia destra di Armando Madonna, estremamente promettente nel 3-5-2 di Antonio Conte che, non è un caso, spesso ne chiede un report al collega in Primavera. Al tecnico leccese, Persyn piace perché è uno di quei rari giocatori che dispongono di quattro polmoni. Il ragazzo, in scadenza nel 2021 con il club di Suning, ha firmato un nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per altri tre anni ulteriori”.