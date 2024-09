Perez, arriva l’esordio con l’Inter Primavera. Il giudizio sulla prima

Alex Perez ha fatto quest’oggi in Cagliari-Inter Primavera il suo esordio assoluto in maglia nerazzurra. Non ha giocato da titolare, è entrato nel secondo tempo. Il giudizio sul primo match.

PARTITA – L’Inter Primavera ha vinto anche contro il Cagliari grazie al gol di Matteo Spinacce alla fine del primo tempo. La partita in Sardegna si è chiusa con il risultato di 1-0 e ha portato i nerazzurri a 7 punti in campionato. Andrea Zanchetta oggi ha portato diversi cambiamenti alla squadra: Matteo Venturini ha giocato dal primo minuto a centrocampo al posto di Luka Topalovic, Matteo Cocchi è tornato in campo dopo mesi di stop per un problema alla caviglia. L’ultima novità è stata l’esordio assoluto di Alex Perez.

Perez all’esordio: il giudizio su Cagliari-Inter Primavera

GIUDIZIO – Il difensore è entrato per Gabriele Garonetti al minuto 58 ed ha fatto la sua partita numero uno con la maglia dell’Inter. Il giovane classe 2006 è arrivato in estate dal Real Betis in Spagna, ma ha dovuto superare qualche problema di natura fisica che lo teneva fermo da marzo. Oggi ha avuto l’occasione di riassaggiare il prato di un rettangolo di gioco e l’impressione non è stata proprio positiva. Ci sono tutte le attenuanti del caso, però qualche errore di troppo in fase difensiva ha portato a grossi pericoli dalle parti di Alessandro Calligaris. Ha chiuso il match anche con un’ammonizione per un intervento pericoloso in uscita dalla linea su Vinciguerra.

AUGURIO – Non ci si poteva aspettare tanto alla prima partita dopo quasi 6 mesi. Perez ha bisogno di acquisire minuti e di un rientro graduale, senza forzare troppo i tempi. Andrea Zanchetta può fare tutto ciò con tranquillità, la presenza di Garonetti lo aiuta. Mercoledì ci sarà la partita di UEFA Youth League con il Manchester City, poi domenica prossima il derby con il Milan. Perez avrà l’occasione per aumentare i ritmi in gare piuttosto complicate per l’Inter Primavera.