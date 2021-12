Pelamatti sta bene dopo lo spavento di Napoli-Inter: un giorno in osservazione

Pelamatti si è ripreso e sta bene. Il difensore classe 2004 dell’Inter Under-19 rimarrà comunque a Napoli un giorno in più dopo il brutto infortunio rimediato in campo

ALLARME RIENTRATO – Archiviata la partita con una bella vittoria (vedi articolo), da Napoli arrivano buone notizie sulle condizioni di Andrea Pelamatti, uscito anzitempo in barella per il colpo subito alla testa (vedi articolo). Come appreso da Inter-News.it da fonti interne all’ambiente nerazzurro, il ragazzo sta bene ma per precauzione rimarrà un giorno in osservazione all’ospedale di Napoli. Se confermati i feedback positivi, il ritorno a Milano è previsto tra domenica sera e lunedì mattina.

A Pelamatti va un grosso in bocca al lupo di pronta guarigione dalla Redazione di Inter-News.it.