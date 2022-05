Il pazza Inter è sempre di moda: rimonta assurda dell’under 16 sulla Roma

Pazza Inter non vale solamente per i grandi ma anche per i più piccoli. Straordinaria la rimonta dell’Inter under 16 di Annoni che batte agli ottavi di finale del campionato di categoria la Roma per 4-3

PAZZA INTER − Match incredibile al centro Suning di Appiano Gentile tra Inter e Roma under 16. Il DNA pazza Inter è quello e non può mai cambiare. Si gioca per gli ottavi di finale del campionato di categoria con la Roma che parte fortissima inchiodando i nerazzurri sul 2-0 a fine primo tempo. Decisivi i gol di De Campos e Almaviva. Ripresa che si apre in modo tremendo per i ragazzi di Annoni che dopo quattro minuti subiscono il terzo gol giallorosso con Litti. Ma l’Inter non muore mai e il DNA nerazzurro esce allo scoperto dalla mezz’ora in avanti. Prima accorcia le distanze bomber Mosconi. L’attaccante si ripete nove minuti più tardi facendo 2-3. Il clamoroso 3-3 invece arriva al 40′ per opera di De Pieri. L’apoteosi interista arriva infine all’ultimo minuto di recupero con il rigore di Lavelli. L’Inter batte 4-3 la Roma con una rimonta incredibile!