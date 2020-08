Oristanio: “Con il Rennes sarÃ  partita difficile. Faremo di tutto per vincere”

Oristanio: “Con il Rennes sarà partita difficile. Faremo di tutto per vincere”

Gaetano Oristanio, attaccante della primavera dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” a proposito della sfida di Youth League in cui i ragazzi di Armando Madonna sfideranno il Rennes

DIFFICILE – Queste le parole di Gaetano Oristanio ad “Inter Tv”: «Dopo mesi difficili, è molto bello poter tornare ad allenarsi e a lottare sul campo insieme ai miei compagni. Sono molto contento perchè in UEFA Youth League abbiamo fatto un bellissimo percorso, un ottimo atteggiamento e una grande squadra ci hanno permesso di poter giocare con il Rennes una partita molto importante. Sarà un match difficilissimo, in cui dovremo essere sempre concentrati. Sarà un’esperienza unica in cui faremo di tutto per vincere e proseguire il nostro cammino».

Fonte: inter.it