Oristanio a Inter-News: «Gol Olimpico? Era voluto!»

Gaetano Oristanio è il grande protagonista di Inter-Empoli Primavera. Ecco la sua risposta alla domanda di Inter-News.it dopo la partita

CAPOLAVORO – Gaetano Oristanio è il protagonista assoluto di Inter-Empoli Primavera (vedi report). Nonostante la sconfitta per 2-3, il nerazzurro ha siglato una doppietta, con due autentici capolavoro. Soprattutto il primo, un gol direttamente da calcio d’angolo. Che racconta così alla domanda di Inter-News.it: «Gol olimpico? Abbiamo lavorato in settimana su questo calcio d’angolo, era voluto».

RIPARTIRE – La sconfitta favorisce il sorpasso della Juventus Primavera in classifica, che sale +1. Tuttavia Oristanio non si abbatte: «Mi sento molto bene, ho trovato la forma giusta. Però il risultato non è dei migliori. Una brutta sconfitta che ci fa ripartire più forti».

OBIETTIVO – Infine Oristanio conferma la sua massima dedizione sull’obiettivo dell’Inter Primavera: «Pronto o non pronto, adesso penso solamente a concludere il campionato in maniera positiva e dando il massimo per provare a vincere lo scudetto».