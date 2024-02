Olympiacos-Inter Primavera LIVE, Youth League: data, ora, cronaca e info

Cristian Chivu ed i suoi ragazzi sono partiti quest’oggi alla volta di Atene per il ritorno in UEFA Youth League. Mercoledì 7 febbraio è previsto il match valido per i playoff tra Olympiacos e Inter Primavera. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

PLAYOFF – L’Inter Primavera mercoledì 7 febbraio affronterà l’Olympiacos ad Atene, perciò in Grecia, per la partita valida per i playoff di UEFA Youth League. Allo Stadio Georgios Karaiskakis i nerazzurri si giocano la qualificazione al turno successivo dopo il secondo posto nel gruppo D ottenuto ai danni di Benfica e Real Sociedad. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di Inter-News.it o scaricare l’app gratuita, dove ci sarà la cronaca LIVE testuale a partire dalle ore 13.30. Connettendosi su Inter TV o su Sky Sport Uno, canale 251, sarà possibile anche vedere la gara. Presenti aggiornamenti sull’incontro, tabellino e copertura totale del match-day.