Nunziatini: «Il mio gol? Gioia indescrivibile, Inter brava a tenere botta»

Francesco Nunziatini, autore del gran gol in rovesciata che ieri ha permesso all’Inter Primavera di pareggiare contro il Real Madrid nella prima giornata della fase a gironi di Youth League, ha parlato ai microfoni di Inter TV.

GRANDE EMOZIONE – Nunziatini racconta l’emozione del gol che ha permesso all’Inter di rimontare il Real Madrid proprio nel finale: «Non è descrivibile l’emozione. Ormai la partita era finita, eravamo stanchi. Ho visto la spizzata di Casadei, mi è venuta in mente l’idea della rovesciata. La gioia era indescrivibile, mi sono tolto la maglia perché non ci credevo. Il Real Madrid è una squadra di qualità e lo hanno dimostrato sul campo. Giocavano un calcio bello da vedere. Siamo stati bravi a tenere botta fino alla fine e fare la zampata che ci ha permesso di portare a casa un punto. Queste sono le partite perfette per migliorare, con avversari di livello altissimo. Non ci sono partite migliori di queste per migliorare a livello individuale e di squadra. Ora testa al campionato e speriamo di portare a casa altri tre punti».