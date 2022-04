Nunziatini: «Filotto che ci dà consapevolezza. Abbiamo gestito bene»

Francesco Nunziatini ha rilasciato un’intervista a Inter Tv in merito alla gara tra Inter e Lecce Primavera. Vittoria dei nerazzurri grazie alla splendida rete di Jurgens

CONSAPEVOLEZZA − Per Nunziatini, vittoria fondamentale che contribuisce a dare continuità ai risultati dei nerazzurri: «E’ una di quelle classiche partite che durante il campionato succedono. Partita non spettacolare sbloccata con un gran gol e gestita. A volte servono partite così, importante i 3 punti. Loro erano una squadra che si esaltava contro le big, non abbiamo sbagliato l’approccio e l’abbiamo interpretato molto bene. Questo filotto porta ad una consapevolezza importante. Quando non perdi da 11 gare di fila, anche negli allenamenti giochi spensierato. Tutto ciò si protrae anche in campo. Gruppo unito, qualsiasi membro dà il massimo negli allenamenti, facendo così allena bene sia il collettivo che l’individuo. Tutti e 24 diamo il contributo».