Ntube apre, tris nel finale! Ma quanti gialli in Inter-Empoli Primavera al 45′

Primavera, appena terminato il primo tempo di Inter-Empoli, partita valida per la 14ª giornata del Campionato Primavera 1. Non c’è storia per i ragazzi di Madonna, già avanti per 3-0. Nel finale viene arrotondato il risultato aperto dal capitano Ntube. Partita piuttosto fisica come dimostrato dalla pioggia di cartellini gialli

PRIMO TEMPO

MILANO – Inizia meglio l’Inter con un bel mancino di Oristanio dalla distanza che al 9′ equivale al primo vero tiro in porta della partita. Al 16′ ammonito Sidibe per uno sgambetto su Mulattieri. Dagli sviluppi della punizione battuta da Oristanio, il colpo di testa di Mulattieri viene respinto da Meli, ma il tap-in di Ntube è vincente e vale l’1-0 al 17′. Al 18′ ammonito Moretti per un’entrata in ritardo su Cannavò. Poi al 19′ ammonito Cortinovis per una trattenuta sul solito Cannavò. Al 29′ la girata di Oristanio è un passaggio centrale per Meli. Meli nega la gioia del gol a Oristanio, bravissimo al 32′ a svettare e colpire di testa, palla in corner. Subito dopo ammonito Squizzato per fallo tattico su Adamoli, atterrato da dietro mentre è lanciato in contropiede. Al contrario, al 40′ ammonito Adamoli per aver atterrato Oristanio in area. Un minuto dopo Oristanio spiazza Meli dal dischetto per il 2-0 dell’Inter! Nell’unico minuto di recupero, Moretti segna il 3-0 sfruttando al meglio sia l’assist di Dimarco dalla sinistra sia la deviazione empolese. Si allunga l’extra time, ma il primo tempo di Inter-Empoli termina 3-0: monologo nerazzurro, solo Inter in campo.

TABELLINO

3 INTER – EMPOLI 0

MARCATORI: Ntube (I) al 17′, rig. Oristanio (I) al 41′ e Moretti (I) al 46′.

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Cortinovis, 6 Ntube (C); 2 Moretti, 7 Gianelli, 8 Squizzato, 11 Burgio, 3 Christian Dimarco; 10 Oristanio, 9 Mulattieri.

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Sottini, 15 Sami, 16 Boscolo Chio, 17 Attys, 18 Gnonto, 19 Vergani, 21 Gerardi.

Allenatore: A. Madonna

EMPOLI UNDER 19 (4-3-1-2): 1 Meli; 2 Donati, 5 Matteucci (C), 6 Viti, 3 Adamoli; 7 Sidibe, 8 Belardinelli, 4 Asllani; 10 Zelenkovs; 11 Merola, 9 Cannavò.

A disposizione: 12 Hvalic, 13 Riccioni, 14 Fradella, 15 Chinnici, 16 Pezzola, 17 Ekong, 18 Lombardi, 19 Lipari, 20 Arapi, 21 Bertolini.

Allenatore: A. Buscè

ARBITRO: F. Cosso della sezione di Reggio Calabria

NOTE – Ammoniti: Sidibe (E) al 16′, Moretti (I) al 18′, Cortinovis (I) al 19′, Squizzato (I) al 32′ e Adamoli (E) al 40′; Recupero: 1′ (PT).