Non solo il Porto: l’Inter Primavera domani si gioca la Coppa Italia

L’Inter Primavera domani scenderà in campo. Anche per la squadra di Chivu si tratta di un impegno di Coppa, contro la Sampdoria.

COPPA – L’Inter Primavera scenderà in campo domani pomeriggio. Alle 14.15 ci sarà infatti Inter-Sampdoria di Coppa Italia Primavera. I nerazzurri ci arrivano grazie all’assurda vittoria per 5-4 contro l’Hellas Verona ai supplementari (vedi report). Gara incredibile che fu decisa da Silas Andersen solo al 105′. La squadra di Cristian Chivu era in vantaggio per 2-0 dopo 18 minuti, poi è successo di tutto.

SAMPDORIA – L’avversario di turno sarà la Sampdoria. I blucerchiati arrivano a questo match grazie al passaggio del turno contro il Monza. Anche in quel caso la partita fu decisa ai supplementari, finì infatti 4-3. Inter e Samp si sono già incontrati in Campionato quest’anno. La trasferta di Genova è un brutto ricordo, con i nerazzurri sotto per 2-0 dopo soli 15 minuti. Pessima prestazione della difesa in quel caso. Un secondo tempo di livello, con il gol di Jacopo Martini che però non bastò per riacciuffare la partita. Tanto il rammarico dopo quella sconfitta, che precedette la Supercoppa persa contro la Fiorentina. Un’occasione per la squadra di Chivu di riscattarsi per l’ennesima volta.