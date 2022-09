Nazionale u18, Inter maggior rappresentante: ben 4 nerazzurri convocati!

L’Inter sarà il maggior club rappresentante della Nazionale italiana under 18 in vista dei prossimi due impegni. Convocati 22 calciatori, quattro nerazzurri convocati

CONVOCATI − L’Italia under 18 ritornerà in campo mercoledì 21 e sabato 24 settembre contro la Serbia. Il CT Daniele Franceschini ha convocato 22 ragazzi del 2005. Entrambe le gare saranno disputate all’Aquila. La Beneamata con quattro giocatori rappresenta il club con maggior giocatori tesserati in Nazionale. Sono: Alessandro Calligaris in porta, il centrocampista Daniele Quieto e gli attaccanti Francesco Pio Esposito ed Enoch Owusu. Tre di questi sono stati protagonisti nell’ultima vittoria della Primavera di Chivu in Youth League contro il Viktoria Plzen. Ovvero Calligaris, Esposito e Owusu.

CONVOCATI NAZIONALE U18: QUATTRO NERAZZURRI

Portieri: Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Alessandro CALLIGARIS (Inter);

Difensori: Nicolò Serra (Torino), Marco Palestra (Atalanta), Filippo Calixte Mané (Borussia Dortmund), Saer Diop (Bologna), Saverio Domanico (Juventus), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio);

Centrocampisti: Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio), Diego Ripani (Juventus), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Lorenzo Graziani (Roma), Kevin Bruno (Sassuolo), Daniele QUIETO (Inter);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio ESPOSITO (Inter), Enoch OWUSU (Inter), Marco Delle Monache (Pescara), Francesco Presta (Fiorentina).

Fonte: figc.it