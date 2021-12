Napoli-Inter Primavera, formazioni ufficiali: le scelte di Chivu

Napoli-Inter Primavera, gara valida per l’unducesimsa giornata del Campionato Primavera 1, andrà in scena oggi alle 13. Di seguito le formazioni ufficiali di entrambe le squadre e in particolare le scelte di Cristian Chivu.

NAPOLI-INTER PRIMAVERA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: 1 Idasiak; 2 Barba, 3 Costanzo (C), 10 Ambrosino, 11 Cioffi, 15 Spavone, 18 Hysaj, 19 Di Dona, 28 Marchisano, 32 D’Agostino, 94 Saco

A disposizione: 22 Boffelli, 6 Gioielli, 7 Acampa, 8 De Pasquale, 24 Marranzino, 26 Pontillo, 27 Spedalieri, 30 Vergara, 33 Giannini, 37 De Marco, 71 Toure, 99 Mercurio

Allenatore: Nicolò Frustalupi

INTER: 1 Rovida; 19 Silvestro, 23 Moretti, 15 Fontanarosa, 29 Pelamatti; 8 Casadei (C), 16 Cecchini Muller, 24 Andersen; 10 Iliev; 31 Curatolo, 20 Satriano

A disposizione: 21 Botis, 40 Raimondi, 4 Sangalli, 7 Peschetola, 13 Matjaz, 14 Fabbian, 18 Nunziatini, 22 Abiuso, 25 Grygar, 27 Dervishi, 28 Villa

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Saia (sez. Palermo)

Assistenti: Salama – Tempestilli