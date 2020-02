Mulattieri recupera la Juventus ma l’Inter Primavera non va oltre il pareggio

È appena terminata Juventus-Inter, partita valida per la diciannovesima giornata del Campionato Primavera 1. I nerazzurrini di Madonna con il solito Mulattieri riescono a evitare la sconfitta dopo lo svantaggio immediato, ma avrebbero meritato di più in casa bianconera

VINOVO (TO) – Dopo l’1-0 del primo tempo in favore della Juventus di Lamberto Zauli, firmato al 2′ da Nikola Sekulov (vedi articolo), Armando Madonna corre ai ripari dalla panchina. Al 55′ entra il neo acquisto Martin Satriano, che prende il posto di Matias Fonseca. Ed è proprio Satriano l’autore dell’assist per Samuele Mulattieri, che al 68′ pareggia grazie a una conclusione al volo che supera un Franco Israel non proprio perfetto tra i pali. Ottimo il secondo tempo dell’Inter Primavera di Madonna, che domina in lungo e largo ma senza riuscire a trovare la seconda rete per ribaltare la partita. Dopo tre minuti di recupero Juventus-Inter termina 1-1: l’Under 19 nerazzurra resta terza salendo a quota 35 punti in classifica e tenendo a distanza di sicurezza i bianconeri (32).