Mulattieri: “Bravi a sbloccare subito la gara. Contento per la tripletta”

Samuele Mulattieri, autore di una tripletta nella vittoria dell’Inter Primavera contro il Napoli (qui il report della gara), ha parlato alla fine del match.

CONTENTO – Samuele Mulattieri è contento per la vittoria dell’Inter e per la tripletta personale, arrivata nella sfida contro il Napoli: «Sono molto contento per la tripletta, ma ancor di più per la vittoria della squadra. Siamo stati bravi a sbloccare subito la gara, non era facile visto il loro atteggiamento difensivo. Poi la gara si è fatta in discesa e il successo è meritato. Nelle scorse partite siamo stati spesso puniti alla prima occasione, adesso però ci stiamo riprendendo molto bene. Continuiamo su questa strada per ottenere tanti successi».

Fonte: inter.it