Mosconi torna titolare dopo 3 mesi! L’impatto in Empoli-Inter Primavera

Mattia Mosconi è tornato quest’oggi titolare dopo più di 3 mesi dall’ultima volta. L’esterno ha un grande impatto sulla partita tra Empoli e Inter Primavera, le prime risposte.

INFORTUNIO – Mattia Mosconi ha saltato 10 partite di campionato, non considerando le partite di UEFA Youth League. Dalla gara con l’Hellas Verona dell’1 ottobre 2024 non ha più occupato la fascia destra dell’Inter Primavera e la mancanza si è notevolmente sentita. Andrea Zanchetta si è affidato alla sua batteria folta di esterni, pescando tra l’altro uno dei talenti più cristallini del Settore Giovanile: Aymen Zouin. Mosconi però era il grandissimo attenzionato in questa stagione, che doveva essere quella del salto di qualità. L’infortunio lo ha bloccato, oggi per la prima volta è tornato titolare.

Mosconi, il giudizio su Empoli-Inter Primavera

PRIMA VOLTA – Da ottobre ad oggi sono più di tre mesi senza una titolarità, il verdetto sul campo comunque non ne ha risentito. Mattia Mosconi è stato uno dei migliori in campo di Empoli-Inter Primavera, sfiorando il gol più volte e provocando anche un cartellino giallo tra le fila degli avversari. Ha colpito una traversa con un tiro dai 20 metri, ha sbagliato un’occasione ghiotta ma con il destro. Il suo rientro è stato graduale, Mosconi aveva già giocato qualche minuto dalla Juventus in poi nelle ultime quattro gare. Adesso può riprendersi la titolarità, l’impatto è devastante e Zanchetta ha bisogno di uno dei suoi talenti più puri. Il classe 2007 ha il tempo dalla sua parte!