Mosconi: «L’Inter Primavera ha aiutato. Ora testa all’Europeo»

L’Italia U17, nel pomeriggio di oggi, sfiderà i pari età del Portogallo: in ballo c’è la vittoria degli Europei di categoria. Sotto la guida di Favo, il capitano degli azzurrini – Mattia Mosconi – si è messo in bella vista. Questa l’intervista dell’attaccante dell’Inter a Tuttosport.

SOGNO – In attesa di scendere in campo questa sera contro il Portogallo nella finale degli Europei Under 17, Mattia Mosconi – capitano degli azzurrini nonché calciatore dell’Inter – ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Queste le sue parole: «In spogliatoio c’è una bella atmosfera, siamo fiduciosi. A volte scherziamo un po’, per allentare la tensione, il ct Favo ci riprende quando esageriamo. Vogliamo entrare in campo concentrati per non sbagliare: il Portogallo non perdona il minimo errore. È una squadra ostica, abbiamo visto come hanno vinto all’ultimo secondo contro la Serbia, una nazionale tostissima. È un Portogallo con carattere, forza fisica, velocità sugli esterni, qualità: hanno tutto. Sarà difficile affrontarli».

Non solo l’Inter Primavera. Questa la crescita

GIOIA – L’attaccante dell’Inter poi, ha riavvolto il nastro parlando del percorso fatto: «Come nel 2023? Sarebbe bello ripetersi. Noi ci proveremo dando tutto, poi vinca il migliore. Chiudere il cerchio in finale? Ne parlavo con i miei compagni nella passeggiata mattutina (di ieri, Ndr). Qualcuno potrebbe pensare che mi sono bloccato, invece sto dando una mano alla squadra in tutte le fasi. Certo segnare un gol in finale sarebbe un sogno, ma prima di tutto viene la squadra. Se vince l’Italia sono contento, la gioia personale viene in secondo piano. giocare in Nazionale è il mio obiettivo, ma so che devo lavorare ancora tanto, la strada è lunghissima. Spero un giorno di avere l’onore di vestire la maglia della maggiore e se arriverà quel giorno bene, sennò lavorerò comunque a testa bassa».

PRIMAVERA – Mosconi – per concludere – parla della sua esperienza in Primavera e sulle passioni oltre al calcio: «Stare con i più grandi mi ha aiutato, sia nel gioco sia nella testa, inizi a ragionare come un adulto. Ma anche la Nazionale fa crescere molto: impariamo a seguire le regole, curando ogni dettaglio. Passioni? Quella per il calcio me l’ha passata papà, giocava anche lui. Nel tempo libero, stacco: sto con la famiglia, esco con gli amici, libero la mente. Domattina speriamo di svegliarci bene, ma se ci dovessimo svegliare male speriamo di poter imparare qualcosa dalla sconfitta».

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati