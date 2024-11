Monza-Inter Primavera 2-3: il tabellino della decima giornata

Finisce 2-3 la sfida tra il Monza Primavera e l’Inter . Primo tempo di alto livello dei nerazzurri, poi nel secondo tornano “i fantasmi” delle prime uscite stagionali.

LA VITTORIA – L’Inter Primavera ha la meglio del Monza di Cristian Zanoni grazie a una prestazione dai due volti tra primo e secondo tempo. Mentre la prima frazione è totalmente appannaggio dei nerazzurri, che trovano tre reti prima dello scadere grazie a una pressione costante e a un’attenzione difensiva non sempre vista in questo inizio di stagione, nella seconda il discorso cambia in maniera sostanziale. L’Inter termina il primo tempo sul punteggio di 3-0 grazie ai gol di Matteo Lavelli al 2′, Thomas Berenbruch al 23′, e Daniel Quieto al 43′. Nella seconda frazione partono fortissimo i brianzoli, i quali trovano subito la rete che accorcia le distanze al 46′ grazie a Emanuele Zanaboni. I successivi tentativi del Monza si scontrano inizialmente con un’organizzazione difensiva più accorta, da parte dei nerazzurri, in parziale discontinuità rispetto a quanto visto in altre occasioni in questo inizio di stagione. Ciò vale fino al 73′, quando i centrocampisti e difensori dell’Inter mostrano un’incomprensibile passività nel contrastare l’azione offensiva dei brianzoli nella propria area di rigore. La sfera arriva a un Leonardo Colombo che, libero di colpire da una breve distanza rispetto alla porta difesa da Alessandro Calligaris, trova la rete del 2-3. Le emozioni non si concludono qui. Il Monza ha la palla per completare un’incredibile rimonta, grazie al calcio di rigore concesso all’81’ per intervento pericoloso di Edoardo Tigani in area. Dal dischetto si presenta Saverio Domanico, che colpisce il palo destro della porta difesa da Calligaris. Il pallone si spegne sul fondo, così come le speranze della sua squadra di realizzare quella che sarebbe stata un’impresa.

MONZA-INTER PRIMAVERA, IL TABELLINO

MONZA (3-5-2): 26 Ciardi, 6 Domanico, 33 Azarovs, 5 Postiglione; 18 Lupinetti, 71 Miani, 21 Berretta (17 Gaye 46′), 4 Colombo, 39 De Bonis (3 Pedrazzini 29′); 90 Zanaboni, 9 Longhi (11 Nene 46′).

A disposizione: 91 Biflulco, 2 Bagnaschi, 13 Castelli, 24 Ballabio, 25 Romanini, 27 Creti, 31 Villa, 34 Zanini.

Allenatore: Cristian Zenoni. INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 29 Topalovic (8 Zarate 67′), 4 Zanchetta, 7 Berenbruch (22 Tigani 76′); 30 De Pieri, 9 Lavelli (11 Spinacce 76′), 10 Quieto (28 Romano 67′).

A disposizione: 21 Zamarian, 3 Cocchi, 6 Maye, 13 Kangasniemi, 19 Della Mora, 23 Vanzulli, 27 Pinotti.

Allenatore: Andrea Zanchetta. Marcatori: 2′ Lavelli (I), 22′ Berenbruch (I), 43′ Quieto (I), 47′ Zanaboni (M), 73′ Colombo (M). Ammoniti: Berretta (M), Domanico (M). Arbitro: Alessandro Pizzi.

Assistenti: Spataro e Fanaro.