Monza-Inter Primavera 2-3, pagelle: Topalovic e Berenbruch, dominio da 7!

L’Inter Primavera vince contro il Monza con il risultato di 3-2. Thomas Berenbruch rientra in campo e segna, Luka Topalovic trascina il centrocampo. Le pagelle della partita.

Calligaris 7: Salva l’Inter nel momento più difficile. Al minuto 48 sul risultato di 3-1 fa una super parata coi piedi su Gaye e tiene in vantaggio di due gol i suoi.

Monza-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Aidoo 6: Una spina nel fianco della difesa del Monza, l’uomo in più nella fase offensiva nerazzurra. Dietro però soffre, non aiuta sui cross di Postiglione.

Re Cecconi 5.5: Il secondo tempo è di completa sofferenza e la difesa fa acqua da tutte le parti. Sul gol di Colombo non esce e gli lascia spazio per il tiro. Male male!

Alexiou 5.5: Sarebbe stata una partita perfetta qualora fosse finita dopo 45 minuti. Il secondo tempo è un disastro e la difesa è il reparto forse maggiormente responsabile.

Motta 6: Fa l’assist del momentaneo 1-0 per Lavelli, ma lascia troppa libertà a Postiglione per il gol del Monza. Difensivamente fuori fase.

Monza-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 7: Torna e segna, chi è il ragazzo più decisivo per Zanchetta? Proprio lui, capocannoniere e leader dell’Inter Primavera.

– dal 76′ Tigani 5: Fa un intervento scellerato sull’attaccante del Monza e provoca il calcio di rigore avversario. Scelta senza senso.

Zanchetta 6.5: Fa girare l’Inter con velocità e precisione. In fase di non possesso impeccabile, partita di alto livello.

Topalovic 7: Ispiratissimo, forse sta arrivando il vero Luka. Serpentine in area del Monza e diversi tiri pericolosi verso la porta. Da uno di questi arriva il gol di Quieto su ribattuta.

– dal 67′ Zarate Hidalgo 6: Spreca un’occasione nitida a tu per tu con Ciardi, calcia piano. Ma non è abbastanza per l’insufficienza.

Monza-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Non segna, ma crea occasioni su occasioni con il suo sinistro magico. Da un suo cross nasce il gol di Quieto: una magia alla Quaresma con l’esterno.

Lavelli 7: Il gol di testa è da bomber vero! Stacco perfetto in area di rigore sul cross di Motta, seconda rete consecutiva in campionato.

– dal 76′ Spinacce 6: Aiuta per quel che può a difendere il gol di vantaggio, ma non ha occasioni per chiudere definitivamente il match.

Quieto 6.5: Si sblocca dopo tanto, tantissimo tempo. Torna al gol e fa il terzo per chiudere la partita definitivamente.

– dal 67′ Thiago Romano 6: Sbaglia un po’ troppo con la palla tra i piedi e non entra nel vivo del gioco. Anche in fase di non possesso è un uomo in meno.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6: La vittoria nasconde i tanti problemi della squadra, che nel giro di 90 minuti dà la sensazione di essere invincibile poi fragile in maniera preoccupante. Spettacolo nel primo tempo con tre gol e tante occasioni create, orrore nel secondo dove solo il palo salva dal pareggio di Domanico su calcio di rigore. Fortunatamente l’Inter Primavera vince e la classifica sorride, la sufficienza all’allenatore è solo per i 18 punti in campionato nonostante le difficoltà vissute.