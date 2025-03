Milan-Inter Primavera 1-1, tabellino della 29ª giornata di campionato

Milan-Inter Primavera è terminata con il punteggio di 1-1. Di seguito il tabellino valido per ventinovesima giornata del campionato Primavera 1.

DERBY PARI – Milan-Inter Primavera della ventinovesima giornata del Campionato Primavera è finita 1-1. I nerazzurri aprono i giochi con il rigore di Thomas Berenbruch, conquistato da Lavelli per fallo del portiere Longoni. Nella ripresa, però, i nerazzurri entrano male e si fanno recuperare dopo due minuti da Perrucci. Partita molto combattuta come sono ovviamente i derby di Milano. Nel finale parecchio nervosismo, con Re Cecconi che si fa ammonire e l’allenatore rossonero Guidi che si fa espellere per una reazione contro qualche giocatore interista. Il tabellino di Milan-Inter Primavera che si è concluso in parità.

MILAN-INTER PRIMAVERA – IL TABELLINO

Milan (4-3-3): Longoni; Bakuone, Nissen, Dutu, Perera; Sala, Zukic (46’ Parmiggiani), Comotto; Liberali, Perrucci (66’ Scotti (90’ Di Siena)), Bonomi.

In panchina: Colzani, Perin, Di Siena, Lamorte, Ossola, Perina, Colombo, Tartaglia, Siman.

Allenatore: Federico Guidi

Inter (4-3-3): Calligaris, Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Maye; Venturini, Bovo, Berenbruch; Mosconi, Lavelli (46’ Spinacce), Pinotti (62’ De Pieri).

In panchina: 21 Zamarian, Zanchetta, Quieto, Kangasniemi, Zouin, Garonetti, Romano, Topalovic, Mantini.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

Arbitro: Roberto Lovison (sezione di Padova), Pinna-Chichi

Gol: 16’ rig. Berenbruch (I), 47’ Perrucci (M)

Ammoniti: Longoni (M), Alexiou (I), Nissen (M), Re Cecconi (I)

Espulsi: Guidi (allenatore Milan)

Recuperi: 1’ PT, 4’ ST