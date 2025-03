Milan-Inter Primavera 1-1, pagelle: Alexiou diga 7, una sola insufficienza!

L’Inter Primavera pareggia per 1-1 contro il Milan nel terzo derby della stagione. Alexiou è una autentica diga, il compagno di reparto lo è meno. Le pagelle della gara.

Calligaris 6.5: Sul risultato di 1-1 assieme ad Alexiou salva l’Inter dal raddoppio immediato rossonero. Solo per questo è decisivo per il pareggio almeno.

Milan-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6.5: Seconda partita consecutiva tra Youth League e campionato, non sente affatto la fatica! Rimane il solito treno che non si ferma mai.

Alexiou 7: Eroico sul risultato di 1-1 quando salva per ben tre volte consecutive l’Inter da un altro gol subito. Sulla linea si immola e vince i duelli.

Re Cecconi 5.5: Fa un primo tempo perfetto, soprattutto in anticipo sugli attaccanti. Sul gol però Perrucci ha tutta la libertà di muoversi, girarsi e tirare. Errore e disattenzione importante.

Maye 6.5: Non solo difende bene e non si fa scappare uomini alle sue spalle, ma risulta anche pericoloso in fase offensiva. Grandissima partita e prestazione in un ruolo che non è suo.

Milan-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 6.5: Segna il calcio di rigore e cancella il ricordo dell’errore di Topalovic. Non è la migliore delle esecuzioni, ma ciò che conta è il gol che porta il punto all’Inter.

Bovo 6: Amministra e guida il centrocampo, perde il controllo solamente nel primo quarto d’ora del secondo tempo.

Venturini 6.5: Si vede meno rispetto al solito in fase di rifinitura, tira una sola volta verso la porta. Il contributo rimane comunque solido e fondamentale per Zanchetta.

Milan-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

Pinotti 6: Dinamico e dentro la partita per gran parte del tempo, soffre nel secondo tempo e viene sostituito a corto di energie.

– dal 61′ De Pieri 6: Lo sprint c’è, l’efficacia meno. Non arriva mai al tiro nei 30 minuti in campo e non crea neanche un’occasione potenziale per segnare.

Lavelli 6.5: Subisce il calcio di rigore in maniera lesta, anticipando Longoni e fregando Zukic. Pressa e butta l’anima in campo fino a che riesce, avrebbe forse meritato maggiore fiducia nel secondo tempo.

– dal 46′ Spinacce 5.5: Poco coinvolto, poco presente rispetto al compagno uscito al suo posto. Prestazione non proprio convincente.

Mosconi 5.5: Gioca una buonissima partita, è tra i più pericolosi dell’Inter, ma l’errore sul cross di Della Mora è decisivo. Ad un quarto d’ora dalla fine ha l’occasione della partita e la spreca arrivando scoordinato alla conclusione.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 6: La rivoluzione di formazione è giustificata, gli sforzi profusi in Europa si sono fatti sentire. Molti non sono neanche entrati, tra cui Topalovic. L’attacco inedito funziona subito e il primo tempo dell’Inter è di alto livello e alta intensità. Pressing alto e capitalizzazione degli errori rossoneri, poi nel secondo la forma fisica è venuta meno e il Milan ne ha approfittato. Nel complessivo buona prova e buon punto per la classifica di campionato.