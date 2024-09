LIVE Manchester City-Inter Primavera 1-3: Alexiou, arriva il tris!

L’Inter Primavera è pronta all’esordio stagionale in UEFA Youth League contro il Manchester City. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 16, si gioca al Manchester City Academy Stadium in Inghilterra.



LIVE MANCHESTER CITY-INTER PRIMAVERA 1-3 – Premi F5 o ricarica l’app per aggiornare

39′ Warhust ci prova, nessun pericolo però dalle parti di Zamarian.

36′ Wright calcia dagli sviluppi di una punizione, la barriera respinge e rischia di beffare Zamarian. La palla va fuori di pochissimo.

31′ Oboavwoduo viene ammonito.

30′ L’Inter si difende ancora e lo fa con ordine ed efficacia. Il Manchester City non trova più spazi davanti.

25′ DE PIERI PERICOLOSO AL VOLO! Calcio di punizione battuto da Cocchi sul primo palo, l’esterno poi calcia con il sinistro e prende in pieno il petto di Wint. Angolo.

23′ L’Inter è veramente compatta in fase di non possesso. Difficile passare dalle due linee a protezione di Zamarian.

Tiro di Berenbruch dal limite dell’area, Wint respinge malissimo ed Alexiou è bravissimo a ribadire in gol sulla ribattuta.

17′ ALEEEEXIOOOUUUUUUUUUUUU! TERZO GOOOOOOOOL

Lavelli non sbaglia dagli undici metri: di destro mette la palla all’angolino spiazzando il portiere avversario Wint.

14′ GOOOOOOOOOL DI LAVEEELLIIIIIIIIII

13′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER! LAVELLI ATTERRATO, FISCHIO DELL’ARBITRO.

12′ ALEXIOU NON METTE FORZA NEL PALLONE, CHANCE SPRECATA! Tiro da pochi metri dalla porta, blocca Wint.

11′ OCCASIONISSIMA INTER! Scambio Berenbruch-Lavelli in area di rigore, conclusione dell’attaccante respinta. Calcio d’angolo!

Sul passaggio di De Pieri Berenbruch stoppa e calcia velocemente di sinistro dai 25 metri. La palla va in buca d’angolo, pareggio immediato.

8′ GOOOOOOOOOL DI BEREEEENBRUUUUUCH!!!

4′ Zamarian fa una super-parata su Warhust. Si salva stavolta l’Inter.

Zanchetta disastroso in impostazione, passa la palla in area di rigore ad Alfa-Ruprecht, che deve solo depositare in rete a tu per tu con Zamarian.

1′ GOL DI ALFA-RUPRECHT! SVANTAGGIO NERAZZURRO.

16.02 INIZIA LA PARTITA!

15.59 Le squadre entrano in campo: Manchester City in maglia azzurra, mentre l’Inter con la sua consueta prima divisa nerazzurra.

15.58 La UEFA Youth League funzionerà diversamente rispetto alla Champions League: le partite della prima fase del mini-campionato saranno sei, non otto.

15.52 La formazione è una vera e propria sorpresa: prima da titolare per Zamarian, lo stesso per Re Cecconi, Della Mora e Cocchi. Zanchetta rischia in vista di una sfida difficilissima in UEFA Youth League.

15.30 Manca poco meno di mezz’ora al calcio d’inizio della gara tra Manchester City e Inter Primavera. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE MANCHESTER CITY-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City (4-3-3): Wint; Henderson-Hall, Samuel, Simpson-Pusey, Braithwaite; Oboavwoduo, Wright, O’Reilly; Alfa-Ruprecht, Warhust, Heskey.

In panchina: Whatmuff, Hudson, Thomas, Mfuni, Gray, Mukasa, Mcaidoo, Fletcher.

Allenatore: B. Wilkinson.

Inter (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Mosconi.

In panchina: Taho, Maye, Kangasniemi, Motta, Zarate, Venturini, Spinacce, Romano, Pinotti.

Allenatore: A. Zanchetta.

