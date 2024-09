Manchester City-Inter Primavera 2-4, pagelle: Berenbruch da 10!

L’Inter Primavera vince con il risultato di 4-2 contro il Manchester City alla prima partita di UEFA Youth League. L’uomo decisivo è come sempre Thomas Berenbruch, che merita il massimo voto. Le pagelle del match.

Zamarian 6: All’esordio assoluto con l’Inter Primavera non fa rimpiangere Calligaris e si porta a casa una sufficienza oltre alla grande vittoria. Sulla seconda rete è Alexiou a scivolare, il passaggio era corretto.

Manchester City-Inter Primavera, pagelle – DIFESA

Della Mora 6: Heskey dalla sua parte è uno dei più pericolosi con il suo sinistro. Il terzino lo controlla in quasi tutto il match, l’esterno tira solo due volte dalle parti di Zamarian.

– dall’84’ Venturini S.V.

Alexiou 6: Il gol sarebbe valso il 7 in pagella, oltre alla super-prestazione difensiva. L’errore però sul secondo gol è grave e gli costa qualcosa.

Re Cecconi 6.5: Non soffre assolutamente la pressione dell’esordio da titolare e gestisce il match come dovrebbe. Posizione sempre giusta.

– dal 69′ Kangasniemi 6: Heskey lo punta subito, il difensore lo lascia cadere e non interviene in maniera intelligente. Chiude con un’ammonizione.

Cocchi 7: Bentornato Matteo tra i titolari! Mancava la sua qualità, mancava quel sinistro sulla fascia. Inizia benissimo la sua stagione.

– dal 69′ Motta 6: Heskey si muove nella sua zona, ma è stanco e Matteo ha vita facile.

Manchester City-Inter Primavera, pagelle – CENTROCAMPO

Berenbruch 10: Segna un gol strabiliante di sinistro da fuori area, poi si ripete trovando la parata di Wint e la ribattuta di Alexiou. Da due conclusioni potenti nascono due reti, meglio di così impossibile. A dire il vero è possibile, perché Thomas chiude i giochi con un missile sotto l’incrocio dei pali e la seconda doppietta stagionale.

Zanchetta 5.5: Ingeneroso dare insufficienze oggi, ma lui è l’unica nota negativa del pomeriggio. La partita inizia in salita per un suo errore in impostazione in area di rigore. Passaggio orizzontale sbagliato e gol di Alfa-Ruprecht.

Topalovic 6: Prestazione allo stesso livello delle altre, niente di più o niente di meno. Le aspettative ad inizio anno erano altre.

– dal 60′ Zarate Hidalgo 6: Aggiunge minuti in una partita in cui è il più piccolo in campo. Gli serve esperienza e pian piano la sta acquisendo.

Manchester City-Inter Primavera, pagelle – ATTACCO

De Pieri 7: Non segna e non fa assist, ma è sempre un pericolo. Inoltre il lavoro in fase difensiva è impeccabile. Dedizione e sacrificio al servizio dei compagni.

Lavelli 7: Guadagna il calcio di rigore in velocità, poi lo segna spiazzando il portiere avversario. Si abbassa molto e aiuta ripiegando sulla linea dei centrocampisti.

– dal 60′ Spinacce 6: Tanto sacrificio spalle alla porta e in pressing, nessuna possibilità di tirare. Oggi non serve per la vittoria.

Mosconi 6.5: La via del gol gli viene ostruita dalla testa di Hendersson-Hall nel secondo tempo. La sua partita è ottima e dà dimostrazione della sua crescita.

Il voto in panchina – ALLENATORE

Zanchetta 8: Prepara l’esordio in UEFA Youth League alla perfezione e porta a casa una vittoria più che prestigiosa contro il Manchester City. Aspetta gli inglesi, gioca in ripartenza e fa la scelta giusta perché gli avversari sbagliano a più riprese e lasciano spazi importanti all’Inter. Berenbruch alza il livello della squadra, ma è sempre Zanchetta a metterlo nelle condizioni di decidere in maniera così impattante. Una partita come questa difficilmente sarà dimenticata nella storia.