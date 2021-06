Madonna torna in vetta, in attesa delle altre. Il gioiello Casadei decide Lazio-Inter con una splendida doppietta. Appena terminata la partita valida per la 28ª giornata del Campionato Primavera 1, la tredicesima del girone di andata. Prestazione rivedibile ma prova di forza importante nei minuti finali

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), l’Inter rientra in campo con una modifica in attacco. Non si sblocca la partita nella parte centrale, poi arriva qualche cambio tattico interessante. All’84’ la scena vista al 25′ si ripete, ma a squadre invertite. Annullato il gol di Vezzoni, che spinge la palla oltre la linea di porta ma in posizione di fuorigioco. All’87’ Casadei di testa schiaccia la palla nei tempi giusti per trovare il vantaggio su assist di Sottini dalla sinistra. La situazione si ripete al 91′, quando Casadei raddoppia di testa su cross di Zanotti dalla destra. All’Inter di Madonna basta Casadei: lo 0-2 in Lazio-Inter vale il primo posto momentaneo nel Campionato Primavera 1 a quota 53 punti.

0 LAZIO – INTER 2

MARCATORE: Casadei (I) all’87’ e al 91′.

LAZIO UNDER-19 (4-3-1-2): 1 Furlanetto (12 Pereira dal 45+1′); 2 Floriani Mussolini, 5 Franco, 6 Pica (15 Shehu dal 75′), 3 Novella (13 Tommaso Marino dal 75′); 10 Andrea Marino, 4 Bertini, 8 Ferrante (17 Tare dal 61′); 11 Czyz; 7 Raul Moro (C), 9 Castigliani.

A disposizione: 22 Peruzzi; 14 Cesaroni, 16 Cervara.

Allenatore: L. Menichini

INTER UNDER-19 (3-5-2): 1 Stankovic (C); 4 Kinkoue, 5 Andrea Moretti, 3 Sottini; 2 Zanotti (14 Lorenzo Moretti dal 94′), 8 Casadei, 6 Sangalli, 11 Wieser (16 Lindkvist dal 55′), 7 Vezzoni (23 F. Carboni dall’85’); 10 Oristanio (22 Akhalaia dal 55′), 9 Bonfanti (20 Fonseca dal 46′).

A disposizione: 12 Magri, 21 Rovida; 13 Tonoli, 15 C. Dimarco, 17 Mirarchi, 18 Boscolo Chio, 19 Goffi.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: M. D’Ascanio della sezione di Ancona.

NOTE – Ammoniti: Vezzoni (I) al 45+3′, Ferrante (I) al 50′, Fonseca (I) al 90′ e Lorenzo Moretti (I) al 96′; Recupero: 4′ (PT) e 6′ (ST).