Madonna ha parlato a fine partita dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Primavera TIM Cup, perdendo 2-4 con la Lazio (vedi articolo). Il tecnico a domanda di Inter-News.it, ha spiegato cos’è mancato questo pomeriggio.

GIRATA MALE – Dieci giorni fa l’Inter batteva 3-1 la Lazio nel Campionato Primavera 1, oggi ha perso 2-4 in Primavera TIM Cup. L’allenatore nerazzurro Armando Madonna, a domanda di Inter-News.it, parla delle differenze fra questa e l’altra partita: «Loro hanno avuto più fame? È difficile dirlo. È difficile parlare di atteggiamenti: loro oggi andavano di più, arrivavano primi. Noi la sensazione che abbiamo dato è di essere un po’ stanchi, ma soprattutto di testa. Io credo che non l’abbiamo affrontata con lo stesso temperamento con cui stavamo affrontando le altre, perché a mio parere gli altri risultati li abbiamo ottenuti non tanto per la qualità del gioco e dei singoli ma perché eravamo una squadra. Oggi non lo siamo stati».

PROSSIMO IMPEGNO – L’Inter tornerà subito in campo, in trasferta con la Sampdoria. Madonna parla della sfida ravvicinata: «Si prepara facendo recuperare il più possibile i ragazzi, che sono stanchi, e andare ad affrontarla decisamente con un atteggiamento diverso. Però non abbiamo tanto tempo per preparare la gara: ci servono questi due giorni per recuperare, poi andiamo ad affrontare la partita. Poi avremo un po’ di giorni di recupero, adesso dobbiamo essere consapevoli che quando si perde abbiamo sbagliato tutti e sbagliato tutti la partita, compreso io. Adesso ripartiamo».

IL RAMMARICO – A Madonna non va giù l’essere usciti dalla Primavera TIM Cup: «Pesa? Tantissimo. Forse, da quando sono qua in tre anni, è la sconfitta che mi fa più male. Ci tenevo tantissimo, non è che l’abbiamo snobbata. Anzi, ci tenevamo più del campionato e volevamo arrivare con la squadra migliore a questa partita. Ma non ci siamo riusciti».

