Madonna: “Inter, atteggiamento giusto. Abbiamo un’arma determinante”

Madonna ha parlato con Inter TV dopo la partita di UEFA Youth League contro il Rennes, che la Primavera ha vinto 1-0 conquistando i quarti di finale dove sfiderà il Real Madrid (vedi articolo). Il tecnico ha analizzato le difficoltà della sfida, non solo per l’avversario ma anche per il ritorno in campo dopo oltre cinque mesi di stop.

RIPRESA FELICE – Armando Madonna dà un giudizio su Inter-Rennes di UEFA Youth League: «Non sapevamo come stavano i ragazzi, non avevamo fatto nemmeno un’amichevole. Abbiamo lavorato per tanto tempo, però la partita è una cosa diversa. L’atteggiamento era quello giusto: siamo entrati con l’intenzione di fare risultato e abbiamo fatto bene. Loro erano una squadra fisica, abbiamo retto e alla fine abbiamo avuto la fortuna di fare gol. Abbiamo avuto tante occasioni, alla fine abbiamo meritato di vincere. Decisivi i subentrati? Siamo qua in ventidue, sinceramente anche per me è difficile scegliere. Però quelli che entrano sono un’arma determinante, perché reggere novanta minuti è complicato per noi e per loro. Quelli che entrano freschi devono fare la differenza: abbiamo messo dei giocatori di qualità e ce l’hanno fatto vedere in campo. Non trascurerei nemmeno quello che hanno fatto gli altri nel primo tempo, abbiamo raccolto i frutti seminati prima».