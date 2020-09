Madonna: “Buona prestazione, possiamo giocarcela con tutti. Oggi…”

Armando Madonna Inter Primavera

Armando Madonna, tecnico dell’Inter Primavera, ha parlato ai microfoni ufficiali della società al termine dell’esordio vincente – terminato con il punteggio di 3-0 – della squadra contro la Sampdoria.

BUONA PRESTAZIONE – Queste le parole del tecnico Armando Madonna al termine di Inter-Sampdoria, valevole per la prima giornata del Campionato Primavera 1: «La prima rappresentava un’incognita, però ho visto impegno e atteggiamento giusti. La prestazione è buona per essere all’inizio. Sapevamo di poter mettere in mostra la nostra qualità, ci siamo sacrificati e abbiamo portato a casa i tre punti. È stato un match vero in cui ci siamo fatti trovare pronti anche dal punto di vista fisico. Possiamo giocarcela con tutti, soprattutto quando metteremo in campo questo spirito».