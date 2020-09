Madonna, buona la prima amichevole: Inter Primavera 1-3 in casa SSV Naturns

Armando Madonna Inter Primavera

Madonna nelle ultime ore ha accolto forza fresche nella sua Inter Primavera, che non delude al debutto stagionale. Tre gol in amichevole contro i bolzanini della SSV Naturns

AMICHEVOLE ESTIVA – L’Inter Primavera di Armando Madonna a Naturno (BZ) esce vittoriosa dalla prima amichevole stagionale. Battuta la selezione locale SSV Naturns, che milita nel Campionato di Promozione, allenata da Cekic Goran. Nell’1-3 finale in rete l’attaccante uruguayano Martin Satriano (23′) e il difensore italiano Edoardo Sottini (58′). Oltre all’autorete propiziata da un tiro di Andrea Moretti (75′) che fissa il risultato finale. Per i padroni di casa in gol il centravanti Martin Gander (32′), che pareggia momentaneamente facendo terminare il primo tempo sull’1-1.