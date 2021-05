Madonna – allenatore dell’Inter Under-19 -, intervistato al termine della vittoria nel derby contro il Milan, risponde alle domande dei cronisti, tra cui quella di Inter-News.it. Di seguito le sue parole su Inter-Milan del Campionato Primavera 1

ENTUSIASMO – Dopo l’1-0 di Inter-Milan Primavera (vedi articolo), il tecnico nerazzurro Armando Madonna è più che soddisfatto e ha risposto così alla domanda di Inter-News: «È vero che tutte le partite sono importanti, ma vincere un derby è più importante, anche se vale tre punti come le altre. Era importante anche per i ragazzi: è una bella soddisfazione che ci dà entusiasmo. Vogliamo restare lì (al primo posto in classifica) pur sapendo non abbiamo ancora fatto niente. Alla fine il campionato si decide nei playoff e prima di tutto vogliamo arrivarci. Poi vediamo cosa possiamo fare».

ELEMENTO CHIAVE – Sul rendimento di Gaetano Oristanio, oggi tra i migliori in campo, e la solidità difensiva dell’Inter Primavera, Madonna si è espresso così: «Oristanio oggi era acceso, è migliorato tanto. È rimasto in campo 90′ e ha lottato ed è la cosa più importante. Mi dispiace non sia riuscito a segnare. Ma è un giocatore che può far saltare gli equilibri. Tenuta difensiva? Sempre stata importante per noi. Una squadra deve avere equilibrio, ma non basta difendersi. Oggi pur nella fatica abbiamo avuto diverse palle gol, contro un Milan che ha fatto una grandissima partita».

PROSSIMO STEP – Sui prossimi passi dell’Inter Primavera e la gara con la Juventus, in programma sabato prossimo: «Mancano cinque partite alla fine della regular season. Il nostro obiettivo è riuscire ad arrivare nelle prime sei. Ora siamo in vetta e vogliamo restare primi, ma sappiamo che sono tutte partite difficili. La Juventus sta bene e non sarà facile, ma ci proviamo».