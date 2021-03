Madonna a Inter-News: Â«Mirarchi importante per il gol. DÃ  brillantezzaÂ»

Madonna a Inter-News: «Mirarchi importante per il gol. Dà brillantezza»

Armando Madonna – Inter Primavera, copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Madonna ha parlato al termine di Inter-Lazio 3-0 di questo pomeriggio (vedi articolo). Il tecnico risponde alle varie considerazioni sulla partita, fra cui quelle di Inter-News.it su Mirarchi, autore del gol che ha chiuso la partita. Ecco le sue dichiarazioni.

CRESCITA – Primo gol stagionale per Mattia Mirarchi, oggi determinante da subentrato. A domanda di Inter-News.it Armando Madonna, dopo Inter-Lazio 3-1, giudica l’impatto sul match del centrocampista: «È stato importante per il gol e per delle giocate importanti. Poi si è un po’ perso, ha commesso un paio di errori. Per noi è un giocatore importante, dà brillantezza soprattutto da subentrato, è veloce e brillante. Ma deve migliorare nella gestione della palla».

ESORDIO – Quest’oggi esordio dal 1′ del giovane Nikola Iliev, classe 2004. Madonna commenta la prestazione del centrocampista: «È un 2004 e questo non è poco. È cresciuto tantissimo da quando è arrivato. Ha delle qualità indiscusse, doveva crescere al livello fisico e di allenamenti. Da quando lo alleno io non ha saltato un minuto di allenamenti e questo è importantissimo. Oggi si è fatto trovar pronto in una partita complicata, mi è piaciuto il suo farsi trovare a disposizione degli altri. Ha grandi colpi, lo abbiamo visto in questi mesi».

VITTORIE – Madonna commenta il momento della squadra, che non aveva mai vinto due match consecutivi in questa stagione: «Io mi auguro di vincerle tutte (ride, ndr). Tutte le partite sono diverse, vediamo anche i risultati delle altre squadre di ieri. Questo è un campionato strano e particolare. Noi ci siamo preparati bene e siamo convinti di fare bene. Giochiamo partita dopo partite e vediamo quello che succede. Ma noi, certamente, ci teniamo a vincere».