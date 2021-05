REAZIONE GIUSTA – Dopo l’1-0 di Inter-Fiorentina Primavera ( vedi articolo ), Armando Madonna è soddisfatto della reazione dei suoi ragazzi: «Sì, perché io contro il Toro ero arrabbiato, pur avendo ricevuto i complimenti che avevamo fatto una buona gara, della gestione e che abbiamo subito poco. Però ero arrabbiato perché, quando si gestisce così la partita e si è più forti dell’avversario, bisogna vincere, segnare e creare molto di più di quello che abbiamo fatto noi. Perciò, per la reazione, già da martedì eravamo pronti a fare questa partita. Sapevamo benissimo che era difficile e che potevamo anche non fare risultato. Perché, anche se finiva pari, la Fiorentina non aveva rubato niente. Perciò dobbiamo giocarci tutte le partite fino al 90′. Con questo tipo di atteggiamento possiamo farcela ad arrivare a giocarci la fase finale». Queste le parole di Madonna alla domanda di Inter-News.it a fine partita.

