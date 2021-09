Lubishtani: «Inter squadra giusta. Obiettivi? Giocare con Primavera»

Donart Lubishtani, acquisto estivo dell’Inter primavera, è stato intervistato dal sito svedese fotbollslivet parlando della sua scelta di venire in nerazzurro e dei suoi prossimi obiettivi

PASSO GIUSTO − Così il classe 2004 Lubishtani: «Mi fa piacere aver fatto il passaggio dal Chievo all’Inter. Mi sembra che questo sia il passo giusto da fare per me. L‘Inter aveva un buon piano per me, ha mostrato grande interesse e ha parlato molto di me. Certo, è allettante quando una squadra così importante ti offre un contratto. Poi ci sono state anche altre squadre che hanno offerto contratti ma l’Inter sente nel mio futuro. È un club con grandi ambizioni e crede fortemente alle sue squadre giovanili, quindi la scelta è caduta sui nerazzurri. Farò parte della Primavera dell’Inter durante la stagione. Ma anche di tanto in tanto l’U18 durante le partite per aiutarli. Il mio obiettivo è ottenere un posto da titolare nella squadra primavera, anche per potermi allenare un po’ con la prima squadra. Poi sedersi in panchina per qualche partita di Serie A».

Fonte: fotbollslivet