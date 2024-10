LIVE Young Boys-Inter Primavera 0-0: inizia la partita

Young Boys-Inter Primavera è la partita valida per la terza giornata di UEFA Youth League. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 14, si gioca allo Sportpark Wyler di Berna.



LIVE YOUNG BOYS-INTER PRIMAVERA 0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP

2′ Conclusione di Quieto di sinistro pericolosa. Primo tentativo dell’Inter partita subito forte.

14 INIZIA LA PARTITA

13.57 Le squadre entrano in campo. Sta per cominciare la terza giornata di UEFA Youth League per i nerazzurri.

13.54 L’Inter Primavera scenderà in campo con la divisa da trasferta bianca. In assenza di Berenbruch e Aidoo, convocati in Prima Squadra, ci saranno Della Mora e Venturini. La sorpresa è anche Zarate Hidalgo dal primo minuto.

13.36 La partita tra Young Boys e Inter Primavera inizierà tra poco meno di mezz’ora, intanto ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.

LIVE YOUNG BOYS-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

YOUNG BOYS (4-3-3): Cherif; Thermoncy, Jetzer, Raicevic, Smith; Dalipi, Jost, Bomo, Mendes; Rufener, Tsimba.

A disposizione: Liechti, Strupler, Ademi, Souza Bregant, Lüthi, Tschanz, Etoski, Urbano, Damnjanovic.

Allenatore: André Niederhäuser.

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Venturini, Zarate, Topalović; De Pieri, Lavelli, Quieto.

In panchina: Taho, Zanchetta, Motta, Kangasniemi, Maye, Tigani, Zouin, Romano, Spinaccè.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

